Moto2, Marcon firma per MV Agusta Forward

Dopo una stagione in MotoE il pilota italiano Tommaso Marcon avrà l'opportunità che aspettava con una serie di wild card europee con Forward Racing sulla terza MV Agusta. Per lui pronto un team dedicato nello stesso box dei piloti titolari, anche loro italiani: Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri

MV Agusta Forward prepara la terza moto e la affida al terzo pilota italiano del suo schieramento. Dopo la conferma di Corsi e l'ingaggio di Baldassarri come piloti titolari per il 2021, arriva l'annuncio dell'accordo con Tommaso Marcon per una terza moto che svolgerà wild card europee.

Marcon viene dalla MotoE ma ha una lunga esperienza in Moto2, dove ha corso nel Cev e ha debuttato nel mondiale prima con i motori Honda e poi, a Valencia 2019, con la nuova configurazione tecnica e i motori Triumph. L'occasione di riempire di wild card sulla F2 il suo calendario gli permetterà di prendere più confidenza con i cambiamenti tecnici imposti dall'introduzione del Triumph e dell'elettronica, e di giocarsi anche la chance di entrare a tempo pieno nel Mondiale dal 2022.

D'altra parte il lavoro di Marcon sarà molto importante per lo sviluppo della MV del Team Forward, che potrà ora confrontare i dati di tre piloti per costruire una moto ancor più competitiva.

Marcon, classe 1999, potrà contare su una squadra nel box completamente dedicata a lui per il suo primo assaggio di Mondiale, con l'obiettivo di imparare e meritare un posto a tempo pieno per il futuro.