Un vero e proprio vernissage , così potremmo definire il test organizzato dalla Ducati sulla pista di Jerez. Il 1 0 e 11 febbraio , la casa di Borgo Panigale ha prenotato il circuito spagnolo per un test con Michele Pirro sulla MotoGP . Con la pista a disposizione del team, si è deciso di convocare tutti i 6 piloti che la Ducati ha sotto contratto in MotoGP . Un record vero e proprio, perché mai il team italiano ha avuti così tanti piloti alle sue dipendenze per una strategia improntata tutta al rinnovamento.

Sei piloti in pista con una moto di serie

Mondiale 2021

Nuovo calendario: il Qatar raddoppia, c'è Portimao

Miller e Bagnaia per la squadra ufficiale, Martin e Zarco per il team Pramac e Marini e Bastianini per il team Esponsorama saranno in pista con la Ducati Panigale V4, una moto di serie visto che il regolamento vieta di fare delle prove con i prototipi fuori dai test ufficiali. Sarà un'occasione importante per i piloti che già si stanno allenando ma per la prima volta potranno scendere, tutti insieme, su una pista vera. Anche altri team potrebbero essere presenti, ci sarà sicuramente la Honda con il collaudatore Stefan Bradl che ha già portato in pista la nuova Honda MotoGP settimana scorsa.