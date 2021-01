FIM, IRTA e Dorna hanno svelato il calendario del Motomondiale 2021: si parte con due gare in Qatar il 28 marzo, poi la prima tappa europea sul tracciato di Portimao. Niente da fare (almeno per ora) per Texas e Argentina, Indonesia resta una riserva, pronta a ospitare un GP in caso di necessità

Entra anche Portimao , apprezzatissimo circuito inserito in calendario in emergenza nel 2020 ma diventato subito tra i preferiti dei piloti. La pista portoghese figurava già tra le riserve, e diventa ora il primo scenario europeo del motomondiale . Vi si correrà il 18 aprile.

Il Qatar raddoppia, quindi si correrà a Losail per due settimane consecutive, sul modello dei doppi GP del 2020. Quasi un mese a Doha per team e piloti , che faranno anche i test prestagionali sullo stesso circuito, e una buona notizia per gli organizzatori che avevano dovuto rinunciare alla gara MotoGP 2020 in extremis a causa delle limitazioni ai viaggi imposte dal Covid.

Era nell'aria da tempo ed è arrivata la conferma. La MotoGP cambia parzialmente il calendario rispetto a quello precedentemente ufficializzato, con ingressi e uscite. La nuova versione non è affatto definitiva, in quanto a causa della pandemia difficilmente avremo certezze granitiche con grande anticipo, tuttavia alcune decisioni sono state già prese.

Out Texas e Argentina

Saltano momentaneamente le gare in Texas e Argentina, ma l'organizzazione specifica che si tenterà di recuperarle più avanti. Inoltre dal nuovo calendario manca anche la gara prevista nella prima settimana d'agosto, quella in cui di solito si svolgeva il GP di Brno, che per il 2021 era già saltato per mancanza di accordo tra gli organizzatori della gara in Repubblica Ceca e del Motomondiale. Delle tre riserve precedentemente specificate, reso definitivo l'ingresso di Portimao, rimane ancora l'Indonesia, pronta a ospitare un GP in caso di necessità. Non compare più la Russia, che però, magari, potrebbe essere ripescata per coprire il "buco" di agosto.

Nel frattempo il lavoro per la ripartenza non si ferma. E la MotoGP riprenderà dunque in Qatar, correndoci nel fine settimana già stabilito del 28 marzo e in quello successivo per una Pasqua a tutto gas.