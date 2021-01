Bryan Toccaceli pronto a seguire i piloti del cross della VR46 Academy: "Sono felice ed onorato per questa nuova opportunità, mi impegnerò al massimo per fare un buon lavoro, sono certo che mi divertirò tanto con i ragazzi"

La VR46 Academy fa spazio a un nuovo coach: a seguire i ragazzi del cross sarà Bryan Toccaceli, biker sammarinese rimasto paralizzato dopo un incidente in allenamento tre anni fa. "Sono felice ed onorato per questa nuova opportunità, la telefonata di Uccio e Carlo mi ha riempito di gioia. Colgo l'occasione per ringraziarli di cuore ancora una volta. Mi impegnerò al massimo per fare un buon lavoro, sono certo che mi divertirò tanto con i ragazzi dell'Academy", le prime parole di Toccaceli dopo l'annuncio.