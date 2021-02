Il Motomondiale è ormai alle porte: a meno di due mesi da semaforo verde in Qatar, si sta delineando il calendario delle presentazioni dei team impegnati in MotoGP nel 2021: ecco date e orari

Il Mondiale di MotoGP 2021 è sempre più alle porte. In attesa di vedere in pista le moto nei primi test ufficiali, previsti per l'inizio di marzo in Qatar (il 5 con lo shakedown riservato ai collaudatori e ai debuttanti, il 6 e 7 con i piloti titolari, dal 10 al 12 marzo i test ufficiali), ecco il calendario delle presentazioni che sono già state ufficializzate.