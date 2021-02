Il rapporto tra la Honda e le competizioni sportive ha origine antiche. Come ricorda il sito ufficiale della MotoGP, si tratta di "un viaggio iniziato nel 1954, quando il fondatore della Honda, Soichiro Honda , dichiarò davanti al TT dell’Isola di Man , il principale evento motociclistico dell’epoca, di voler diventare il migliore al mondo. Questo viaggio ha visto finora 100 diversi piloti vincere in sella a moto marchiate Honda e accumulare oltre 800 vittorie in tutte le categorie. Nella sola classe regina, la Honda ha ottenuto 850 podi e 25 campionati del mondo piloti , più di qualsiasi altra marca nella storia". Un viaggio che continuerà per altri cinque anni, dato che la Honda ha trovato l’accordo con Dorna Sports S.L., azienda che detiene i diritti commerciali e promotrice del Campionato, per garantire il suo impegno in MotoGP almeno fino al 2026 .

Abe: "Continueremo a farvi sognare"

Noriaki Abe, amministratore delegato della Honda, ha commentato così l'accordo: "In primo luogo, vorrei esprimere il mio rispetto e la mia gratitudine a Carmelo Ezpeleta e tutte le persone impegnate in Dorna Sports per il loro duro lavoro per organizzare le gare durante la pandemia di Covid-19. Sono molto contento di aver rinnovato il nostro contratto per competere in MotoGP dal 2022 al 2026. La Honda gareggia nel Campionato Mondiale FIM Grand Prix dal 1959 e ha vinto il suo 800° Gran Premio l’anno scorso. Honda ritiene che le gare di MotoGP siano vitali per le nostre attività motoristiche. La MotoGP è l’apice delle corse motociclistiche: ci permette di sviluppare varie tecnologie e, attraverso un’agguerrita competizione, di insegnare ai nostri ingegneri a coltivare le loro capacità. Con questi ingegneri che lavorano allo sviluppo dei veicoli di serie, Honda può creare prodotti migliori per i suoi clienti. Continueremo a portare sogni e gioia ai nostri clienti in tutto il mondo attraverso le nostre attività nel motorsport, compresa la MotoGP".