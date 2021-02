In attesa di scendere in pista (il Mondiale partirà il 28 marzo in Qatar) i due piloti della Yamaha si improvvisano alla regia, per dirigere il video di anteprima della presentazione fissata per lunedì 15 febbraio. Entrambi sembrano prenderci gusto, la speranza della Casa giapponese è che si divertano così tanto e soprattutto facciano divertire i loro tifosi per l'intera stagione del Motomondiale...

