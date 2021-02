La KTM ufficiale ha presentato la nuova livrea per il 2021. I colori riprendono il design del 2020, con la presenza del tradizionale arancione che caratterizza la casa austriaca. I piloti sono Brad Binder (confermato) e Miguel Oliveira (promosso dal team satellinte Tech3): entrambi si affacciano alla nuova stagione con grandi stimoli, dopo aver conquistato la loro prima vittoria in MotoGP nell'ultima stagione. A supportarli ci sarà anche un collaudatore come Dani Pedrosa

