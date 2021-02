Il nuovo pilota del team Tech3, dopo aver svelato la livrea 2021 della KTM, ha parlato a Sky Sport 24: "Sono stato il primo a credere in questo progetto, per affetto e stima verso la KTM. Vorrei vincere ancora: riuscirci anche con la KTM significherebbe aver vinto con due factory diverse, in pochi ci sono riusciti. Dovizioso? Mi dispiace che non sia in pista, non abbiamo ancora avuto un confronto. Morbidelli e Rossi potrebbero collaborare per andare ancora più forte" FOTO. TECH3, SVELATA LA MOTO DI PETRUCCI Condividi:

Il futuro è arancione per Danilo Petrucci. Il 30enne ternano è pronto per iniziare la sua prima stagione con il team Tech3. Il primo passo verso il prossimo campionato è stato l’unveiling della KTM che guiderà nel Mondiale 2021, in coppia al box con Iker Lecuona. Petrucci ha sposato in pieno il progetto della casa austriaca, firmando il contratto senza pensarci due volte, come ha raccontato in esclusiva a Sky Sport 24: "Sono stato il primo pilota a credere in questo progetto, per affetto e stima verso la KTM. Ne ho comprate tantissime da cross in vita mia, quindi seguivo con affetto e interesse i progressi della KTM negli ultimi anni, in cui hanno iniziato a farsi notare in pista dandomi fastidio. Il giorno in cui mi hanno chiamato per parlarmi della possibilità di unirmi a loro, io ero a girare con Tony Cairoli, pilota KTM da anni, che ha vinto tantissimo nel motocross. È stata una coincidenza pazzesca: pochi giorni dopo, siamo andati in Austria, abbiamo trovato l’accordo e siamo riusciti a chiudere subito il contratto con KTM. Mi sono trovato subito bene con loro. Nel 2020 la KTM ha vinto tre gare, sono stati veloci fin da subito, quindi questo accordo era la miglior cosa che poteva succedermi".

"Mi piace molto l'arancione della mia KTM" vedi anche KTM, presentata la nuova livrea di Binder e Oliveira La nuova livrea del team Tech3 è caratterizzata dal tradizionale arancione della KTM, colore che domina su tutta la moto. "Mi piace molto questo arancione – spiega Petrucci –. In questo modo non ci si può sbagliare, capisci subito con questo colore che si tratta di una KTM. La moto l’ho vista davvero per la prima volta il giorno dell’unveiling, è stata veramente una bella sorpresa". Il Mondiale inizia il 28 marzo con il GP del Qatar, Petrucci spiega quali sono i suoi obiettivi per il 2021: "Nelle ultime due stagioni sono riuscito a vincere almeno una gara. Adesso ho cambiato moto dopo tanti anni, ma vorrei vincere ancora: riuscirci anche con la KTM significherebbe aver vinto in MotoGP con due factory diverse, pochi piloti ci sono riusciti. Quindi intanto l’obiettivo è essere veloci e vincere almeno una gara, per il campionato vediamo… L’anno scorso con 9 vincitori diversi abbiamo visto che paga la costanza, in questa stagione ci sono 10 piloti che possono vincere il titolo. Quindi è molto difficile fare previsioni, anche perché non ho ancora provato la moto, ho una gran voglia di provarla, lo sogno da giugno dell’anno scorso".

"Che malinconia la presentazione Ducati" fotogallery Ducati punta tutto sul rosso: la nuova livrea 2021 La Ducati ha da poco svelato le livree 2021 della Desmosedici di Pecco Bagnaia e Jack Miller. Danilo Petrucci, che nell’ultima stagione ha corso proprio con il team ufficiale di Borgo Panigale, non è rimasto indifferente davanti a quelle immagini: "Mi ha fatto effetto non esserci dopo tanti anni, è stato un momento abbastanza malinconico, ma lo ricordo con grande affetto e piacere, è stata una parte importantissima della mia carriera, mi hanno portato a vincere in MotoGP, quindi sono veramente soddisfatto di quello che ho fatto nel mio passato in Ducati".

"Non ho ancora avuto un confronto con Dovizioso" approfondimento Dovi: "Honda? Sono aperto, dipende dal progetto" Nella sua esperienza in Ducati, Petrucci ha avuto come compagno di box Dovizioso: dopo il divorzio dalla Rossa di Borgo Panigale, Andrea ha deciso di prendere un anno sabbatico e quindi non sarà sulla griglia di partenza della MotoGP 2021. Soltanto un progetto davvero interessante potrebbe fargli cambiare idea, ma al momento Dovizioso è ancora fuori dai piloti che parteciperanno al prossimo Mondiale. "Mi dispiace molto che Andrea non possa essere in pista quest’anno, almeno questo è quello che si prospetta. So che si sta allenando tantissimo, ci siamo sentiti qualche giorno fa. Penso che probabilmente ci rivedremo, adesso fa il pilota di motocross professionista, ma mi dispiace che non sia con noi in pista. Io ho imparato tantissimo da lui, dentro e fuori la pista: è un bravo ragazzo e un grandissimo pilota. Come è cambiato il nostro rapporto dopo l’episodio di Aragon? Abbiamo parlato, ci siamo confrontati su come stava andando l’inverno, siamo stati a girare in due momenti diversi con le moto da cross, ma non abbiamo avuto un confronto su quello che è successo l’anno scorso. Quando ci rivedremo, credo a breve, lo faremo”.