L'8 volte campione del mondo, costretto a subire tre operazioni al braccio destro dopo la frattura dell'omero lo scorso 19 luglio nel GP di Jerez, ha fatto registrare "dei progressi soddisfacenti", come comunicato dal suo team. Il via del mondiale è previsto per il 28 marzo in Qatar

Dopo sei mesi di patimento e tribolazioni, tre operazioni al braccio destro e un’assenza dalle piste che ha condizionato e non poco l’andamento dell’ultimo mondiale, arrivano finalmente buone notizie per Marc Marquez. L’8 volte campione del mondo, infortunatosi lo scorso 19 luglio durante il GP di Jerez all’omero del braccio destro, si è sottoposto nelle ultime ore a un esame diagnostico presso l'Hospital Ruber Internacional che, a 10 settimane dal terzo intervento, resosi necessario a causa di una pseudoartrosi infetta, ha fatto emergere un confortante progresso dell’arto: “Il team medico guidato da Samuel Antuna e Ignacio Roger de Ona, e comprendente Juan De Miguel, Aitor Ibarzabal e Andrea Garcia Villanueva, ha valutato i segni radiografici del consolidamento osseo e si è detto soddisfatto dei progressi. D'ora in poi, e nel corso delle prossime settimane, Marquez potrà progredire costantemente nel processo di recupero funzionale del braccio operato", si legge nel comunicato della Hrc. La sua presenza al via della stagione, prevista per il 28 marzo in Qatar, sembra ancora molto improbabile, ma di certo l’evoluzione positiva della calcificazione ossea può restituire allo spagnolo e al mondo della MotoGP in generale una buona dose di speranza per rivedere il prima possibile in pista lo spagnolo.