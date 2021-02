Il vincitore del Mondiale ha la possibilità di cambiare il proprio numero con il prestigioso 1. Il campione in carica Mir, dopo un’attenta riflessione, ha comunicato che per la prossima stagione preferisce mantenere il suo caro 36. "Il numero 36 mi rappresenta, ma continuerò a lavorare per avere altre occasioni di scegliere il numero 1", spiega il pilota Suzuki su Instagram. Anche Valentino Rossi e Marc Marquez hanno rinunciato al numero 1 dopo la conquista dei rispettivi titoli

