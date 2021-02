Il campione spagnolo ha pubblicato sui social una foto delle sue braccia chiedendo ai fan di trovare le differenze tra il sinistro super allenato come sempre e il destro martoriato da tre operazioni. E in effetti...

Marc Márquez migliora le sue condizioni e affida ai social gli aggiornamenti sul suo stato fisico. Il campione spagnolo, dopo l'apparizione in tuta Honda per uno shooting, stavolta ha pubblicato una foto delle sue braccia chiedendo ai fan di trovare le differenze tra il braccio sinistro super allenato come sempre e il destro martoriato da tre operazioni.

Effettivamente lo scatto postato da Márquez fa ben sperare tutti gli appassionati di motociclismo e di sport in generale, perché pare che il pilota stia migliorando rapidamente nel suo lungo percorso di guarigione, lasciando immaginare la possibilità di un rientro in piena forma già dalle prime gare della stagione, e questa volta senza intoppi.

Non sappiamo ancora se Márquez sarà al via del Mondiale in Qatar, ma sicuramente non si sta risparmiando per tornare in sella il prima possibile e al top della condizione fisica.