5/21

Quartararo: "Vogliamo lottare per il Mondiale. Abbiamo il potenziale per lottare per posizioni davvero importanti. L'anno scorso abbiamo avuto un po' di problemi, ma proprio nei momenti difficili si impara ancora di più. Mi mancava un po' di esperienza, era solo il mio secondo anno in MotoGP e per la prima volta mi sono trovato in testa al Mondiale. Peccato. Pressione? Penso sia solo una questione di svolgere il mio lavoro e di farlo al meglio. Sono completamente concentrato, lavoro duramente per realizzare il mio sogno"

VIDEO. Quartararo: "Pronto a lottare per il Mondiale"