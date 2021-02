Debuttare nel team ufficiale non fa paura al Diablo: "È qualcosa di davvero speciale, non vedo l'ora di affrontare la prima gara. Abbiamo lavorato duramente, abbiamo tutto il necessario per lottare per il titolo". Quartararo sarà in coppia con Vinales: "Ho imparato molto da lui, in particolare mi ha aiutato a spingermi oltre i miei limiti" YAMAHA 2021, LA PAROLE D'ORDINE È COSTANZA Condividi:

Finalmente il debutto nel team ufficiale: Quartararo si gode la nuova moto nel giorno della presentazione. Il Diablo ha preso il posto di Valentino Rossi, il suo eroe d'infanzia: "Non credo ancora, è incredibile perché ricordo quando avevo sei, sette anni e guardavo le sue gare. Ora essere un pilota ufficiale Yamaha è davvero speciale, non vedo l'ora di essere in in pista in Qatar. Non ho molta esperienza come pilota ufficiale, ma il lavoro è sicuramente diverso. Durante i test dovrò provare tante cose nuove, sviluppare la moto sarà un po' più difficile, forse ci sarà un po' più di pressione, ma ci sono molti aspetti positivi. E mi sento pronto, assolutamente".

"Voglio lottare per il Mondiale" "Il mio obiettivo personale penso che sia abbastanza chiaro. Vogliamo lottare per il Mondiale. Abbiamo il potenziale per lottare per posizioni davvero importanti. L'anno scorso abbiamo avuto un po' di problemi, ma proprio nei momenti difficili si impara ancora di più. Mi mancava un po' di esperienza, era solo il mio secondo anno in MotoGP e per la prima volta mi sono trovato in testa al Mondiale. Peccato. Pressione? Penso sia solo una questione di svolgere il mio lavoro e di farlo al meglio. Sono completamente concentrato, lavoro duramente per realizzare il mio sogno. Certo, per la Francia sarebbe veramente importante vincere un Mondiale, non succede da oltre 20 anni, ma per il momento sono solo un ragazzo che vuole conquistare un campionato del mondo di MotoGP".

L'importanza di avere accanto Vinales "L'anno scorso Vinales non era il mio compagno di squadra, io ero in Petronas con Morbidelli, ma avevamo la stessa moto e guardavamo sempre quale fosse la migliore delle Yamaha... Era bello, ho imparato molto, per esempo mi ha aiutato a spingermi oltre i miei limiti. Una sua grande qualità è la costanza in gara. Ricordo che a Sepang 2018 tutto il weekend sono andato forte, avevo fatto sempre bene in prova ma il ritmo di Maverick in gara era velocissimo".

"Il team come una famiglia" Nel team Monster Energy Yamaha Quartararo si riunirà con alcuni membri del suo team precedente, tra cui il tuo capo-tecnico Diego Gubellini. Altri invece lavoravano con Valentino, inclusi meccanici di grande esperienza come Bernard Ansiau e Mark Elder. "Lavoro con i miei ingegneri e con il mio capo tecnico già da due anni, abbiamo costruito un'amicizia, una sorta di famiglia. Sono felice di portare anche alcuni meccanici insieme a Ansiau, sono molto contento di far parte della squadra".