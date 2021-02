Svelata la Yamaha 2021, il Team director Lin Jarvis: "Quartararo e Vinales due piloti giovani, veloci, due superstar con tutto il potenziale per poter vincere il titolo". Il Team director Massimo Meregalli: "Stiamo lavorando nella direzione giusta". Il Capo progetto Sumi-san: "Rossi in Petronas ma continueremo a lavorare insieme, sarà molto importante per lo sviluppo della moto" YAMAHA 2021, LA PAROLE D'ORDINE È COSTANZA Condividi:

Rossi in Petronas, con la coppia Quartararo-Vinales inizia una nuova era in Yamaha? Il Team principal Yamaha, Lin Jarvis, fa il punto nel giorno della presentazione della M1 2021: "Penso che per Valentino sia fantastico continuare in MotoGP, avrà una moto ufficiale, potrà contare sul pieno supporto di Yamaha. Allo stesso tempo sarà seduto nel box accanto, quindi per lui sarà diverso. Sicuramente la prima volta che arriveremo in pit-lane sarà strano, ma penso sia positivo questo cambiamento per lui, con Morbidelli forma una bella squadra. Dal punto di vista del team ufficiale con Quartararo e Vinales avremo due piloti giovani, veloci, due superstar con tutto il potenziale per poter vincere, hanno un grande potenziale. Quindi siano molto felici, mi aspetto che questo cambio generazionale funzioni molto bene. Abbiamo tutto il necessario per ottenere grandi risultati quest'anno. La squadra è pronta, non vediamo l'ora di iniziare".

"Vinales molto veloce, sarà cruciale la costanza" "Vinales è molto veloce, non ci sono dubbi. Sostanzialmente quello che ci è mancato l'anno scorso è stata la costanza. Dobbiamo riuscire a gestire le giornate difficili, perché quando Maverick è in forma e si sente bene è veramente dura batterlo. Dobbiamo riuscire a mantenerlo sempre "positivo": penso che riusciremo a farlo e sono fiducioso che il pacchetto tecnico sia competitivo. Abbiamo lavorato anche sul team nel box per avere un supporto maggiore, in modo da trovare soluzioni migliori".

"Quartararo pronto a lottare per il titolo" "Ho molta fiducia in Fabio, perché questo sarà il suo terzo anno in MotoGP. È ancora un pilota molto giovane, ma nelle ultime due stagioni è stato molto forte: nella prima è stato rookie dell'anno, anche se non ha vinto gare ha mostrato di essere molto veloce, è stato incredibile; nella seconda ha vinto tre gare, più di ogni altro pilota. Penso che abbia la giusta esperienza e la giusta velocità, inoltre con il passaggio nel team ufficiale avrà ancora più supporto. L'anno scorso aveva molta pressione addosso perché aveva iniziato forte vincendo i primi due GP, non penso che ne abbia di più quest'anno. È in una nuova squadra, ha una nuova opportunità, una nuova moto. Deve vivere la sua vita, la sua carriera, è il suo momento. Non credo che possa avere problemi per il fatto di aver preso il posto di Valentino. Ha il giusto approccio, deve arrivare con la mente libera. Adesso tutti hanno zero punti. Vorrei che non avesse alcuna pressione. Come Vinales quest'anno sarà un contendente per il titolo, non ho dubbi". La forza della coppia Quartararo-Vinales "Non vedo l'ora che si spingano a vicenda, perché in passato quando avevamo piloti molto forti questo è successo. In particolare, mi riferisco all'era Rossi-Lorenzo. Certo, non è sempre stato facile da gestire ma sostanzialmente si sono spronati a vicenda, diventando più forti. Dobbiamo assolutamente dare ai nostri piloti un pacchetto che sia più costante durante tutta la stagione. Dobbiamo fare attenzione a qualsiasi dettaglio, perché in MotoGP il livello è davvero altissimo, a volte la differenza tra il 1° e il 15° è inferiore al secondo".

Team Director Meregalli: "Costanza parola chiave" Come Vinales e Jarvis, Meregalli è sicuro sull'aspetto decisivo per il titolo: "L'anno scorso abbiamo dimostrato che la nostra moto fosse molto veloce, ma non siamo riusciti a confermarci con costanza. Abbiamo fatto molta fatica ad adattare la nostra moto ai circuiti in cui c'era poco grip, in più abbiamo avuto alcuni problemi tecnici. Ma sono molto fiducioso: stiamo lavorando nella direzione giusta, per avere la costanza che ci è mancata nel 2020". "Vinales e Quartararo tra i contendenti al titolo" Vinales sarà alla sua quinta stagione nel team ufficiale e quest'anno assumerà il ruolo di pilota 'senior': "Una responsabilità più grande. Ho piena fiducia in Maverick. A volte penso veramente di avere io più fiducia in lui di quanta non ne abbia lui in sé stesso…L'anno scorso è stata una stagione molto difficile per Vinales, ha dovuto affrontare molti problemi, ma ora siamo focalizzati sul 2021 e ha tutto ciò che serve per essere un candidato per il titolo". Quartararo nel 2020 aveva già un moto ufficiale, nel 2021 porterà con sé alcuni membri del suo team precedente: un passaggio fatto con l'obiettivo di agevolare la sua transizione al team ufficiale? "Sì, abbiamo pensato a come riorganizzare il box e per queste ragioni abbiamo deciso di portare con noi alcuni sui tecnici. Crediamo molto nel pacchetto moto, tecnici, pilota. Fabio sarà sicuramente un contendente al titolo".