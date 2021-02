Maverick Vinales e Fabio Quartararo sono pronti a svelare la nuova livrea della Yamaha ufficiale per il Mondiale 2021. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in live streaming sul sito skysport.it e sull'app di Sky Sport MOTOGP, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI Condividi:

Dopo Esponsorama Avintia, Ducati e KTM, adesso tocca al team Monster Energy Yamaha: quarto appuntamento con le presentazioni delle scuderie MotoGP, in vista della stagione 2021. Alle 10:30 è in programma l'unveiling delle nuove livree delle moto di Maverick Vinales e Fabio Quartararo: l'intero evento sarà disponibile in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in live streaming sul sito skysport.it e sull'app di Sky Sport. Il prossimo campionato scatta il 28 marzo in Qatar: tutta la stagione del Motomondiale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Come si svolge l'unveiling L'evento, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, si svolge senza la presenza del pubblico. All'unveiling parteciperanno i due piloti Maverick Vinales e Fabio Quartararo, oltre a Lin Jarvis (managing director Yamaha) e Maio Meregalli (team manager Yamaha).

Sviluppo congelato per il 2021 Per via del "congelamento" stabilito dalla federazione per il Mondiale 2021 (allo scopo di contenere i costi di produttori e team in seguito all'emergenza coronavirus), la M1 che sarà svelata oggi avrà dei componenti uguali al 2020. Sono comunque consentite modifiche dal punto di vista aerodinamico.

La nuova coppia Vinales-Quartararo Oltre a vedere la nuova livrea della M1, c'è grande curiosità anche di osservare Fabio Quartararo con i colori ufficiali Yamaha. Il pilota francese di origini siciliane è una delle novità principali della casa giapponese per il 2021. Quartararo è stato promosso dal team satellite Petronas, con cui ha corso nel 2019 e 2020. Nell'ultima stagione sono arrivati i suoi primi successi in MotoGP ad appena 21 anni: ha vinto le prime due gare del Mondiale a Jerez, successivamente ha vinto anche il GP Catalunya, chiudendo il 2020 all'ottavo posto in classifica con 127 punti. Al suo fianco è stato confermato Maverick Vinales, che correrà con la M1 per il quinto anno consecutivo: il pilota spagnolo, che nell'ultima stagione ha vinto il GP dell'Emilia Romagna sul circuito di Misano, ha chiuso il Mondiale 2020 al 6° posto in classifica con 132 punti. Per la Yamaha ufficiale sarà la prima stagione senza Rossi: Valentino correrà con un'altra Yamaha, quella del team satellite Petronas, accanto a Franco Morbidelli.