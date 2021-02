La carica del pilota spagnolo nel giorno della presentazione della Yamaha 2021: "Da quando ho firmato per questo team le mie aspettative sono sempre le stesse: l'obiettivo è vincere il Mondiale. Il potenziale c'è, per farcela sarà fondamentale essere più costanti degli altri anni". Al suo fianco Quartararo: "Essere il pilota 'senior' mi dà una motivazione in più" YAMAHA 2021, LA PAROLE D'ORDINE È COSTANZA Condividi:

Vinales all'attacco del Mondiale 2021, nel giorno della presentazione delle moto con cui scenderà in pista a partire dalla prima gara della stagione (28 marzo, Qatar): "Da quando ho firmato per la Yamaha le mie aspettative sono sempre le stesse. L'obiettivo è vincere il Mondiale ma non è facile, perché l'anno scorso abbiamo affrontato molte difficoltà. Abbiamo iniziato la stagione molto bene, ma poi per diversi motivi non siamo riusciti a mantenere quel livello. I nostri avversari sono migliorati e noi no. Quest'anno proveremo a dare il massimo ad ogni gara. A volte in alcune piste siamo davvero al top, siamo imbattibili, ma poi arriviamo in altri circuiti dove non riusciamo a finire nella top5. Proveremo ad essere più costanti, penso che tutte le persone di Yamaha abbiano lavorato molto duramente per questo durante l'inverno".

"Essere il pilota 'senior' del team mi dà una motivazione in più"

FOTOGALLERY Una livrea più elegante: svelata la Yamaha 2021 "Ho 26 anni, mi sento ancora giovane. È una sensazione piuttosto strana perché fino allo scorso anno ero a fianco di Valentino, quindi iniziavo sempre la stagione come il pilota più giovane. Ma adesso c'è Fabio, che è di quattro anni più piccolo di me, sembra proprio che ora sia io il "senior"...Avrò tutta la responsabilità con la squadra, ma questo mi piace, sapere cosa siamo in grado di fare e sapere di poter guidare il team Yamaha mi dà una motivazione extra. Quindi non vedo l'ora di iniziare la stagione per dimostrare tutto il nostro potenziale". Quest'anno sarà seduto in quello che era l'angolo del box di Valentino: "Sono sempre stato seduto da quella parte del box. Solo quando sono arrivato in Yamaha non ho potuto scegliere, questo è il motivo per cui ho cambiato adesso, perché sono sempre stato da quel lato".

"Miller tra i principali favoriti al titolo" I vertici Jarvis: "Squadra pronta, non ci manca nulla" "Penso che Miller possa essere uno dei contendenti principali perché la scorsa stagione stava andando veramente forte. Ha capito quali sono i punti di forza della Ducati. Ma penso che tutte e quattro le Yamaha possano essere in alto in classifica. Da parte mia è fantastico essere di nuovo al via del Mondiale con la Yamaha. Penso che per noi sarà un anno interessante perché abbiamo lavorato molto duramente. È un peccato che i fan non possano venire in circuito, ci mancano molto. Ma proveremo a combattere e a raggiungere l'obiettivo, cercheremo di essere forti".

"Quartararo super nel giro secco" IL DIABLO Quartararo: "Pronto a lottare per il Mondiale" Nel team ufficiale al fianco di Vinales debutterà Quartararo. La sua arma migliore? "Il giro secco. Penso sia davvero bravo in qualifica. Mi ha fatto migliorare molto nel 2019 perché, come tutti sanno, per noi la prima fila in griglia è veramente importante e Fabio faceva dei giri davvero buoni. Ho imparato molto da lui, anche se era un pilota molto giovane e al suo primo anno in MotoGP. Si è adattato molto bene alla Yamaha per fare un giro lanciato. Ho analizzato tutti i minimi dettagli e ora in qualifica vado sempre bene. Poi penso che sia molto impulsivo. In un certo senso, quando ero un po' più giovane ero così anch’io. Da una parte è buono, ma dall’altra no".