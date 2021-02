Al via il 28 marzo in Qatar la stagione della svolta per lo Sky Racing Team VR46: esordio in MotoGP per Luca Marini e coppia inedita in Moto2 formata da Marco Bezzecchi e Celestino Vietti FOTO. I DETTAGLI DELLE NUOVE LIVREE Condividi:

Finalmente la MotoGP: "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione con Sky VR46 Avintia. Non ho avuto l'opportunità di provare la Ducati a fine novembre come in una stagione normale e l'attesa è stata lunga. Ho passato tutto l'inverno a pensare come sarebbe stato il primo giorno di test. Con il supporto dell'Academy mi sto allenando per essere pronto fisicamente e mentalmente." dichiara Luca Marini nell SKY VR46 Day. Sulle aspettative per il Mondiale 2021: "Ci saranno tante cose da imparare, lavorerò sodo per crescere e adattarmi alla nuova categoria il più velocemente possibile per ottenere risultati sempre migliori. Allo stesso tempo, voglio godermi questo primo anno in MotoGP: sarà un momento speciale della mia vita". Infine, un ringraziamento speciale: "Vorrei ringraziare Ducati e lo Sky Racing Team VR46 per aver creduto in me e ripagarli della fiducia che hanno riposto nelle mie capacità. Spero che il nostro rapporto possa evolversi al meglio negli anni a venire".

Bezzecchi: "Possiamo essere nel gruppo dei più forti, servirà la costanza giusta" L'ANALISI Sky Racing Team VR46, sarà l'anno della svolta La carica di Bezzecchi: "Come ogni anno sono sempre contento di tornare in pista dopo una lunga off season. Ho incontrato anche i ragazzi del team qualche settimana fa a Tavullia, non vediamo l’ora di rivederci in Qatar. Dita incrociate per il calendario, sono sicuro che ci divertiremo. Con tanto lavoro possiamo fare uno step in avanti rispetto allo scorso anno, diventare più costanti ed essere nel gruppo dei più forti in ogni GP".

Vietti: "Prime sensazioni positive" VIDEO I dettagli della moto di Bezzecchi e Vietti Celestino promosso dalla Moto3 alla Moto2: "Aspetto questo momento dal test di Jerez, quando ho provato la Moto2: sono contento perché ancora una volta affronterò un momento chiave della mia carriera insieme ai ragazzi dello Sky Racing Team VR46. Non sarà facile, ci sono tanti accorgimenti di cui tener conto rispetto alla Moto3, ma anche tanta potenza e velocità da gestire. A novembre mi sono davvero divertito e le sensazioni sono state più che positive. Ho voglia di iniziare a fare sul serio: lavorare sodo con il Team e continuare a prendere le misure della nuova categoria. L'obiettivo? Riuscire a ottenere qualche buon piazzamento, ma senza fretta".

Xaus: "Da sempre sogniamo di puntare sui giovani" VIDEO MotoGP, Sky VR46: il profilo di Marini Il Team Manager Ruben Xaus: "Sono felice di dare il benvenuto a Luca in MotoGP nello Sky VR46 Avintia. È motivo di orgoglio, per un direttore sportivo poter veder nascere una partnership come questa, con il supporto di Ducati che ringraziamo per la fiducia insieme a tutti i nostri partner. Da sempre sogniamo di puntare su giovani piloti, anche rookie con tanta voglia di arrivare: un punto di partenza che condividiamo con Luca e con il progetto Sky Racing Team VR46, una squadra di riferimento per capacità e risultati in Moto2. Sarà un anno impegnativo, sicuramente ricco di emozioni in pista".