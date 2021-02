Domani scatta lo SKY VR46 day: tutti i dettagli

Dal lavoro svolto nella pausa invernale alle aspettative sulla nuova stagione: su Sky il 16 febbraio in primo piano Luca Marini (Sky VR46 Avintia), Marco Bezzecchi e Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46). Collegamenti in diretta con loro su Sky Sport24 (canale 200), ospiti in studio i Team Manager Pablo Nieto e Ruben Xaus

Luca Marini, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti pronti a raccontare l'inizio della nuova stagione, che prenderà il via il 28 marzo con due gare in Qatar. I tre piloti italiani sono gli assoluti protagonisti dello SKY VR46 DAY, fissato per il 16 febbraio. Sono previsti tre collegamenti in diretta sul canale Sky Sport24 (canale 200) per scoprire come stiano vivendo l'attesa al primo GP e quali siano i loro obiettivi per il Mondiale 2021: alle 12 (live anche sul canale Facebook di Sky Sport MotoGP), alle 14.30 e alle 16. In studio saranno ospiti anche i Team Manager Pablo Nieto e Ruben Xaus.

I tre piloti fanno parte della VR46 Riders Academy di Valentino Rossi: a rendere ancora più speciale il 16 febbraio sarà il compleanno proprio del Dottore.

