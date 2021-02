L'atmosfera era diversa dal solito, perché il Covid ha colpito duramente proprio Fausto Gresini, ormai ricoverato in ospedale da due mesi e in lotta con le complicazioni causate dall'infezione. I piloti del team saranno l'argentino Gabriel Rodrigo e lo spagnolo Jeremy Alcoba in Moto3 e i due italiani Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio in Moto2, che hanno dichiarato di aspettare il ritorno di Gresini lavorando sodo e puntando a renderlo orgoglioso

Le condizioni di Fausto Gresini sono gravi da circa due mesi, da quando il covid lo ha colpito, e tra piccoli passi avanti e repentini peggioramenti l’ex pilota e ora team owner si è trovato a combattere con fatica contro la malattia. Ma il suo team non ha mai smesso di lavorare, e anche se Gresini per ovvie ragioni non può seguire i progressi delle squadre allestite per il 2021, adesso sono state svelate le moto per la stagione che sta per cominciare. L’atmosfera è stata diversa da quella goliardica e allegra tipica di ogni evento legato al motomondiale. Il pensiero di Fausto ha comunque dominato, come era normale che fosse, accompagnato anche da un saluto di tanti amici della MotoGp tra cui Carmelo Ezpeleta e Loris Capirossi. Ma le persone che lavoreranno per la squadra non dimenticano gli obiettivi fissati insieme.