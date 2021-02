Presentato il team LCR Idemitsu di Nakagami

Dopo la Honda di Alex Marquez è stata svelata anche quella del team LCR Idemitsu di Takaaki Nakagami che a conferma della grande crescita fatta lo scorso anno, nel 2021 per la prima volta avrà a disposizione una moto factory come i piloti ufficiali. Il giapponese si è detto super entusiasta di questa grande opportunità che gli darà l'occasione di mostrare tutto il suo potenziale. Per la prima volta potrà usare l’ultima moto della casa giapponese e questo sarà un grande vantaggio soprattutto a livello di potenza e di velocità di punta. I colori della sua RC213V sono sempre quelli del main sponsor Idemitsu, che da diversi anni ormai accompagna Nakagami nel motomondiale. Il Giapponese che non vede l’ora di scendere in pista per i primi test, sa che c’è molto lavoro da fare e sa di dover ancora migliorare in frenata e nei cambi di direzione, ma la nuova sfida non lo spaventa. La Honda è una moto fisica che va guidata con aggressività ma secondo il suo puto di vista questa regola non vale sempre, dipende dalle situazioni, lo scorso anno infatti specie nella parte finale delle gare, una guida più “smooth” lo ha aiutato tantissimo nell’evitare un consumo eccessivo delle gomme. La strada per riuscire a concretizzare quel podio che è mancato nel 2020 è lunga ma l’entusiasmo non manca. Il team manager Lucio Cecchinello dopo il grande passo avanti del 2020 crede molto nella possibilità di riuscire a fare ancora meglio in questa stagione con il supporto di Honda HRC e del main sponsor Idemitsu. L'obiettivo è quello di continuare a spingere per conquistare podi e vittorie.