Infortunio per Casadei, salta i test di Jerez

Un incidente in allenamento ha costretto il pilota Sic58 all'intervento al piede destro. Tornerà in pista ad aprile, è costretto a rinunciare ai test in programma dal 2 al 4 marzo sul circuito spagnolo di Jerez

Mattia Casadei salterà i primi test MotoE in programma dal 2 al 4 marzo a Jerez per un infortunio al piede destro subito in allenamento in bici. Il pilota del team Sic58 ha riportato una frattura composta, ma per accelerare i tempi del rientro ha preferito operarsi, con la supervisione del dottor Lucidi che ha effettuato l'intervento. Questo gli permetterà di recuperare più in fretta ed essere pronto per il 12 aprile, giorno d'apertura del secondo test stagionale per i piloti MotoE, sempre a Jerez.