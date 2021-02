Alcuni piloti della MotoGP si sono ritrovati a Barcellona per girare con le moto stradali. Il layout della pista è cambiato, con la curva dieci che è stata completamente ridisegnata. È stata anche l'occasione per rispettare un minuto di silenzio in ricordo di Fausto Gresini. Tra i piloti presenti Joan Mir, Alex Rins, Johann Zarco, Jack Miller, Alex Marquez, Takaaki Nakagami, Fabio Quartararo, Pol e Aleix Espargaró. Dal 5 al 7 marzo test ufficiali in Qatar

VIDEO. UN MINUTO DI SILENZIO PER GRESINI