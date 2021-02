Riflettori puntati sulla Pramac Racing: è il giorno della presentazione delle moto con cui Johann Zarco e Jorge Martín (entrambi al primo anno nel team) affronteranno il Mondiale di MotoGP 2021. La presentazione, in diretta dalle 16 su Sky Sport MotoGP (canale 208), è in live streaming su skysport.it e sull'app di Sky Sport, disponibile anche On Demand PRESENTAZIONI TEAM MOTOGP, IL CALENDARIO Condividi:

Saranno sei le Ducati a scendere in pista nel Mondiale di MotoGP al via il 28 marzo in Qatar: quelle del team Esponsorama di Enea Bastianini e Luca Marini, quelle del team ufficiale di Pecco Bagnaia e Jack Miller e infine quelle del team Pramac di Johann Zarco e Jorge Martín. Sono già state presentate quelle delle prime due coppie, oggi protagonista quella del team Pramac Racing. L'unveiling è disponibile in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in live streaming sul sito di skysport.it, disponibile anche On Demand.

Tra le tante coppie inedite del Mondiale di MotoGP 2021 c'è quella di oggi: da un lato il veterano francese Johann Zarco, in MotoGP dal 2017 dopo i due titoli consecutivi in Moto2; dall'altro il giovane spagnolo Jorge Martín, proveniente dalla Moto2 e dunque al debutto nella principale categoria, campione del mondo in Moto3 nel 2018. Non saranno entrambi all'esordio su una Ducati: Zarco l'anno scorso ha corso con la Desmosedici del team Avintia Racing, salendo sul podio in Repubblica Ceca dopo essere partito dalla pole.

Motori congelati Le presentazioni nel Motomondiale quest'anno sono importanti soprattutto per i piloti, per capire le loro sensazioni in vista della nuova stagione. I motori sono stati "congelati", infatti, nessun team ha potuto svilupparli quindi da questo punto di vista non sono attese novità. Modifiche possibili su ulteriori componenti teniche, invece, come l'aerodinamica.

La prima uscita di Jerez e i test ufficiali in Qatar I sei ducatisti insieme al collaudatore ufficiale Pirro si sono ritrovati a Jerez de la Frontera (Spagna) il 10 e l'11 febbraio, ma si è trattato di una prima uscita per compattare ulteriormente il gruppo, più che di na prima giornata di lavoro. I sei sono scesi in pista con una moto stradale, la Ducati Panigale V4S: per regolamento i piloti titolari dei team di MotoGP non possono usare le moto da gara al di fuori dei test ufficiali. Per Martín le prime prove scatteranno il 5 marzo nello "shakedown", quando a Losail scenderanno in pista i debuttanti della MotoGP, i collaudatori e Aprilia (l'unica Casa con concessioni). Per tutti gli altri come Zarco esordio fissato per il 6 e il 7 marzo, poi si proseguirà con i test in programma dal 10 al 12 marzo, fino al GP che aprirà la stagione il 28 marzo in Qatar.