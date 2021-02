MV Agusta, come seguire la presentazione su Sky

Tre moto, c'è anche Marcon

MV Agusta Forward ha deciso di affidare la terza moto al terzo pilota italiano del suo schieramento. Dopo la conferma di Corsi e l'ingaggio di Baldassarri come piloti titolari per il 2021, è arrivato infatti l'annuncio dell'accordo con Tommaso Marcon per una terza moto che svolgerà wild card europee. Marcon, proveniente dalla MotoE, ha una lunga esperienza in Moto2, dove ha corso nel Cev e ha debuttato prima con i motori Honda e poi, a Valencia 2019, con la nuova configurazione tecnica e i motori Triumph. Classe 1999, potrà contare su una squadra nel box completamente dedicata a lui per il suo primo assaggio di Mondiale.