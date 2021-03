Test Jerez, bene i piloti italiani della Moto3

Ultima giornata in pista in Europa per questa settimana, prima dei test della MotoGP che però si svolgeranno in Qatar. In Moto3 hanno girato i team Avintia Esponsorama e Boé , entrambi con Ktm , alla ricerca delle ultime accortezze prima della partenza per Losail, dove affronteranno i test ufficiali Irta. Giornata condizionata dal forte vento , in cui la situazione migliore per girare è stata la mattina, con Niccolò Antonelli che ha provato un time attack insieme al compagno Carlos Tatay . Entrambi sullo stesso livello e soddisfatti hanno poi messo insieme qualche giro, per valutare ancora meglio la loro moto e il lavoro dei tre giorni. Tatay sul passo un pelo più lento di Antonelli e Nepa. Stefano Nepa , appunto, ha fatto un long run con simulazione gara molto positiva e promettente. In pista anche il suo compagno di squadra Riccardo Rossi .

MotoE, Granado e Aegerter molto veloci

In MotoE la concentrazione dei piloti più esperti è stata volta a capire come sfruttare al meglio le nuove gomme e la nuova forcella, anche se in pochi finora sembrano aver tratto un beneficio chiarissimo: tra questi María Herrera. Comunque Eric Granado e Dominique Aegerter sono stati molto veloci, unici a girare in 1’47.5. Il brasiliano ha anche ottenuto il nuovo record della pista con la MotoE. Terzo Matteo Ferrari in 1’48.2, soddisfatto del passo avanti sul ritmo gara e anche sul giro secco, a guidare un gruppetto di piloti racchiusi in mezzo secondo con dentro anche Alessandro Zaccone (48.3, felicissimo di aver messo insieme tutte le informazioni raccolte con il nuovo team e pronto a uno step in avanti già dai prossimi test) e Andrea Mantovani (48.6). Ha girato poco Kevin Zannoni, che sta conoscendo la MotoE, lui che proviene dalla Moto3 con cui è stato due volte Campione italiano. Il secondo turno MotoE è stato particolare. Le condizioni della pista hanno consigliato a diversi piloti di fermarsi in anticipo. Il punto è che l’idea era quella di fare una simulazione di gara. Ma quando le moto sono state schierate sulla griglia di partenza si è scoperto che le nuove macchine per le termocoperte avevano dei problemi tecnici. Non potendo rischiare di andare con le gomme fredde, si è preferito fare un turno normale in cui l’unico a brillare veramente è stato ancora Aegerter che ha girato in 47.6. Si conferma la sorpresa di questi test, il rookie Fermín Aldeguer, quarto nella lista dei tempi e attesissimo ora alla prova del corpo a corpo in gara. La prossima settimana in pista a Jerez gli ultimi test privati Moto2 e Moto3, prima della partenza per il Qatar.