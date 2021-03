Terza giornata di test, la seconda per i piloti titolari (venerdì erano scesi in pista solo debuttanti della MotoGP e collaudatori). Si riparte dal miglior tempo di Aleix Espargaró (Aprilia) con dedica speciale a Fausto Gresini. Lavoro di adattamento nei nuovi team per tanti piloti, Ducati cerca conferme con la nuova carena. Nel nostro live-blog tempi, foto e video in diretta dal Qatar, alle 23 su Sky Sport MotoGP l'approfondimento in "Paddock Live Show–Speciale Test"