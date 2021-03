Fabio Quartararo è stato il più veloce nella terza giornata dei test di Losail, con un super crono a sei decimi dal record della pista di Marquez. Ma ai microfoni di Sky Sport, il francese confida: "Non l'ho detto, ma ho fatto fatica ad abituarmi alla M1. Non per la moto, ma per me. Oggi ho trovato più fiducia, abbiamo fatto tanti buoni giri e il passo è buono, ma possiamo migliorare ancora". Meregalli: "Con Fabio abbiamo cominciato bene"

