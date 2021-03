Il nuovo compagno di squadra di Morbidelli,, decisamente soddisfatto: per la prima volta è sceso sotto l'1:54 in Qatar. "Sono molto contento. In particolare mi ha soddisfatto il passo gara, oltre al time attack. Ho un buon feeling con la moto e non sono lontano dai migliori, abbiamo fatto un bello step avanti", ha spiegato Valentino. L'INTERVISTA