Negli ultimi tre giorni di test a Losail, Cal Crutchlow girerà con una livrea speciale: la sua YZR-M1 avrà un design vintage per celebrare il 60° anniversario della prima partecipazione della Yamaha nei Gran Premi. In evidenza i tradizionali colori rosso e bianco della casa di Iwata. Questa è la prima di diverse iniziative organizzate dal team giapponese per celebrare questo importante traguardo

