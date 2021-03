Sui social l'analisi dei test di Jorge Lorenzo, in vista della prima gara: Mir resta il favorito per il titolo, ma per il GP del Qatar attenzione a Miller, il "migliore della Ducati, ottimo nei test sia nel giro secco sia nel passo". Pol Espargaró principale sorpresa di Losail, Rossi può ancora avvicinarsi

A Losail si sono conclusi cinque giorni di test, ne manca ancora uno poi i piloti si daranno appuntamento alla prima gara, che si terrà su questo stesso circuito il 28 marzo. Jorge Lorenzo sui social ha fatto un'analisi di quanto visto in pista, invididuando sorprese e favoriti del Motomondiale 2021.

"Miller uno dei favoriti per il GP del Qatar"

"Il circuito del Qatar è sempre stato favorevole alle caratterisitiche della Ducati e Miller è riuscito a trarne vantaggio con un ottimo passo e un giro secco davvero esplosivo. In questo momento è il piu forte del team e uno dei favoriti per la prima gara".

"Pol Espargaro la più grande sorpresa"

"Non ho dubbi, Pol Espargaró è stata la più grande sorpresa dei test. Da sempre talentuoso e aggressivo, ma non mi aspettavo che potesse essere il migliore della Honda alle prime uscite con la moto. Bravo".

"Mir favorito per il titolo"

"Mir è il campione quindi secondo me resta il favorito per il titolo, ma questo non vuol dire lo sia anche per il GP del Qatar. Losail può non essere il circuito più adatto alle caratteristiche della Suzuki e di Joan, in ogni caso mi aspetto che riesca a lottare per il podio".

"Rins-Mir, grande duello"

"Rins come passo e velocità era molto simile a Mir. Ci aspetta un 2021 con una rivalità ancora più accesa nel team per scoprire chi comandi".

"Rossi può ancora avvicinarsi"

"A Losail Valentino non ha fatto probabilmente i test dei suoi sogni, ma è un pilota e ha ancora tempo prima dell'inizio del Mondiale per avvicinarsi".

"Quartararo meglio con la M1 2021. Forte"

"Quartararo nella quarta giornata è stato il pilota a percorrere più giri sotto l'1:55, segno del suo ottimo passo. Sembra trovarsi meglio con la M1 versione 2021 che con quella versione 2020. Si è concentrato sul ritmo gara più che sul giro secco. Forte".

"Vinales, speriamo che riesca a imporre il passo con serenità"

"Vinales nella terza giornata di test è stato il pilota con il miglior passo dopo Quartararo. Speriamo che quest'anno possa fare una buona partenza e dettare il suo passo con serenità, molte volte dopo test prometenti non ha raccolto in gara i risultati attesi".

"Martín, primo approccio complicato"

"Il primo contatto con la MotoGP per lui non è stato per nulla semplice, soprattutto con una moto così potente e aggressiva come la Ducati del team Pramac. Gli manca ancora esperienza nel riuscire a sfruttare il potenziale delle gomme nel giro secco".

"Oliveira migliore KTM"

"Mi aspettavo molto dalle KTM, ma forse quello del Qatar non è il circuito più adatto a loro. Miguel Oliveira resta il più forte, come ha dimostrato alla fine del 2020".