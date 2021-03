Dopo aver chiuso la 5^ giornata di test in 1:53.323, Morbidelli fa il punto in vista del via del Mondiale (GP Qatar, 28 marzo): "La situazione è diventata più nitida: sembra che le Ducati, soprattutto le ufficiali, siano molto, molto veloci. A fine giornata anche le Suzuki si sono avvicinate ai migliori, sarà una bella battaglia. Losail è una pista Ducati, hanno sempre fatto bene, oggi Zarco ha raggiunto i 357km/h nel rettilineo...Sarà dura"

