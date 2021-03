Incontro speciale a Barcellona: sui social scorrono le immagini dell'evento che a marzo ha avuto come protagonisti il campione del mondo uscente di MotoGP Joan Mir e Pedr, talento del Barcellona della Nazionale spagnola U21. I due si sono confrontati sulle loro passioni, scegliendo anche il circuito come inedito scenario per fare due palleggi...

