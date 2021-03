Moto3, nuovo impianto frenante con elementi MotoGP

In una stagione caratterizzata dal blocco degli sviluppi su quasi tutte le componenti delle moto a causa del Covid, Brembo ha introdotto importanti novità già provate dai piloti durante i recenti test privati TEST LOSAIL, LE FOTO PIU' BELLE DELLA 6^ GIORNATA Condividi:

Dopo il GP del Qatar del 2020, esattamente un anno fa, i team di Moto3 e Moto2 accettarono una decisione in quel momento necessaria. Congelare lo sviluppo delle moto e mantenerle uguali a quelle omologate per la prima gara della scorsa stagione fino almeno all’inizio del calendario da corsa 2021. Nel blocco del lavoro di miglioramento rientravano quasi tutte le parti più importanti, ma una componente veniva lasciata libera: i freni. È per questo che Brembo, azienda italiana con sede nel bergamasco, che tutti sanno bene cosa significhi nell’epoca della pandemia, non ha risparmiato forze lavorando per un miglioramento del pacchetto offerto alle squadre del motomondiale.

Le novità dei freni Brembo per la Moto3 I team di Moto3 che riceveranno fornitura Brembo potranno così nel 2021 contare su importanti novità dell’impianto frenante. Innanzitutto, viene ridotto di 200 grammi il peso, con tutto ciò che ne consegue per mezzi già leggerissimi: in questo senso è stato pensato il nuovo disco in alluminio. Poi viene fornita una nuova pinza con alette radianti che favoriranno lo scambio termico, simile nel disegno a quella MotoGP in uso da inizio 2020. L’intento, oltre al puro design, è quello di trasmettere un feeling che i piloti possano sentire familiare nel loro percorso dalla categoria più piccola fino alla MotoGP al netto delle variazioni tecniche che investono anche la frenata e il modo in cui bisogna affrontarla saltando da un campionato all’altro.

Il nuovo impianto frenante della Brembo

Il sistema di cambio di interasse Una novità assoluta è l’introduzione del sistema di cambio di interasse, interessante anche perché, a differenza di quanto spesso accade, non è nato in ambito racing venendo poi trasferito alla strada, ma al contrario è stato concepito con la pompa Rcs per moto stradali e quindi introdotto nelle corse. La nuova pompa darà ai piloti la possibilità di regolare l’interasse in base al loro stile di guida o allo stress imposto ai freni dalla tipologia di circuito, scegliendo soluzioni più o meno aggressive. Verranno inoltre fornite nuove pastiglie. Di tutte queste novità beneficeranno tutti i quattordici team di Moto3, alcuni con il pacchetto completo di tutte le componenti descritte, altri con almeno una di queste. A giudicare dal feeling di Romano Fenati negli ultimi test di Jerez, sembra che anche nel 2021 San Brembo sarà ancora pronto a fornire l’appiglio decisivo per la staccata a vita persa con cui vincere la gara.