Test Misano: Rinaldi stampa il record della pista

Cala la bandiera a scacchi sui test di Misano del mondiale Superbike, caratterizzati dal bel tempo dopo la pioggia di qualche settimana fa a Jerez. Nella seconda giornata di prove sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, la Aruba Ducati di Michael Ruben Rinaldi svetta con tanto di record della pista: 1’33”688 è il tempo siglato dal pilota riminese, che nel pomeriggio ha sofferto un’innocua scivolata alla curva Quercia.

Le Ducati ufficiali hanno lavorato nella direzione di uno sviluppo tecnico, provando nuove soluzioni a livello di scarichi, frizione e freni. Scott Redding (1’34”361) si è issato al quarto posto e tra i due ducatisti si sono inserite le Yamaha di Toprak Razgatlioglu (1’33”886) e Garrett Gerloff (1’34”013). Come i suoi colleghi in rosso, anche il turco ha provato le nuove soluzioni portate da Brembo in termini di pinze e dischi; tutti i piloti Yamaha (ufficiale e GRT) hanno poi testato la nuova versione della carena, incluso Andrea Locatelli che ha siglato il quinto crono.

Lucas Mahias si piazza al sesto posto e precede Axel Bassani, alle prese con la Ducati Panigale V4R 2021 dopo l’exploit di ieri sulla moto 2020. Kohta Nozane e Tito Rabat completano la classifica, mentre Christophe Ponsson è stato vittima di una brutta caduta a fine mattinata senza conseguenze fisiche di rilievo. Non ha girato il team GoEleven, che proverà a recuperare questa giornata di test nelle prossime settimane; Michele Pirro si è dunque concentrato solo sulla propria moto del CIV (Ducati Barni).

Philipp Oettl è ancora una volta in cima alla lista dei tempi della Supersport. Con il suo 1’37”711, il tedesco ha preceduto Steven Odendaal e Randy Krummenacher, entrambi a due decimi dal leader. Giornata molto difficile quella di Can Oncu, caduto rovinosamente in mattinata e colpito da un problema nel pomeriggio.

Il prossimo ritrovo collettivo per la Superbike si svolgerà a Barcellona tra il 31 marzo e l’1 aprile, mentre già questa settimana le due Honda HRC gireranno a Jerez in un test al quale dovrebbe partecipare anche Alex Lowes sulla Kawasaki ufficiale.