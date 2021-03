Aprilia-Dovizioso, un matrimonio che s'ha da fare

Non sappiamo ancora se Andrea Dovizioso e l'Aprilia si sposeranno. Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing ha subito voluto chiarire che il test con la moto italiana a Jerez dal 12 al 14 aprile, è solo una presa di contatto. Eppure ci sono tante ragioni perché questa unione s’ha da fare. Per la casa italiana, Dovizioso rappresenta la scelta migliore in assoluto: è un pilota veloce, di grande esperienza, che abbina il dna da racer alla grande sensibilità tecnica da tester. La sua storia in Ducati, iniziata nel 2013, testimonia la capacità di saper guidare lo sviluppo di una moto. Dovizioso, dal canto suo, può continuare una grande carriera in MotoGP come punto di riferimento di un reparto corse che nelle ultime due stagioni è stato capace di portare in pista ottime moto.