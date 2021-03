Test Qatar, in Moto2 torna lotta Bezzecchi-Lowes

Hanno aspettato l’ultimo giorno i piloti che l’anno scorso si sono giocati il Mondiale con Bastianini e Marini per tornare protagonisti: Bezzecchi-Lowes sarà il duello più emozionante già da domenica prossima dopo la lotta per il miglior tempo della giornata vinta dal britannico per 13 millesimi. In Moto3 Dennis Foggia sempre in alto, terzo con Masiá leader

Abbiamo dovuto aspettare l’ultima sessione dell’ultimo giorno di test a Losail per tornare a vedere quello che tutti pronosticano come il duello più bello della Moto2 2021: la lotta tra Marco Bezzecchi e Sam Lowes. Dopo una pre-stagione tra alti e bassi, con qualche caduta di troppo in particolare del britannico, l’ultima delle quali nella seconda giornata in Qatar con gomma nuova appena montata, finalmente nella domenica di test precedente la prima gara dell’anno i due piloti che si sono giocati l’anno scorso il Mondiale con Bastianini e Marini sono tornati al vertice, separati da soli tredici millesimi a favore del britannico, indicato da Bezzecchi come rivale principale per il titolo.



Con Gardner vicino e sempre più probabile terzo contendente per la prima gara del 2021, per trovare il secondo italiano bisogna scendere in settima posizione, con Nicolò Bulega. Nonostante diverse difficoltà abbiano caratterizzato il percorso verso l’inizio del Mondiale, una su tutte la perdita di Fausto Gresini, Bulega è stato protagonista di ottimi test a Losail ed è fiducioso. Con Arenas, campione in carica della Moto3, che migliora il suo feeling giorno dopo giorno al punto da arrivare in top 10 e da stare davanti al compagno Canet, proprio Canet è stato invece da considerare la sorpresa negativa dell’ultima giornata, condizionata dal nervosismo generato da una caduta e da una gomma poco performante. Ma anche lui sarà un rivale importante nella lotta per il podio di domenica.



Joe Roberts quattordicesimo, non in grado di fare un time attack a causa del traffico: il team Italtrans che ha vinto il Mondiale con Bastianini non è uscito alla grande da questi test, ma si può recuperare. Anche Dalla Porta ha trovato molte difficoltà, chiudendo l’ultimo giorno ventiseiesimo.



I problemi sulla velocità di punta sono stati determinanti per Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri di MV Forward, si prevede per loro un weekend in cui il quarto settore sarà la maggiore complicazione.



Tra gli altri italiani troviamo Manzi undicesimo, Arbolino sedicesimo e che non vede l’ora di affrontare le sportellate della gara, Di Giannantonio diciottesimo, Vietti venticinquesimo anche a causa di una caduta e Montella ventisettesimo.