Nel giorno del suo compleanno, Andrea Dovizioso sarà in diretta sul canale 200 di Sky con Vera Spadini: appuntamento alle 19.10 per gli auguri e per fare il punto in vista dei test che l'ex ducatista svolgerà a Jerez dal 12 al 14 aprile, sull'Aprilia RS-GP 2021. Nell'attesa, rivediamo le immagini della sua ultima vittoria in MotoGP nel GP d'Austria 2020

GLI ORARI DEL PRIMO GP IN QATAR - RECORD E PRECEDENTI