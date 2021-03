In attesa di affrontare le prime prove libere del GP del Qatar, Valentino "scende in pista" sui social presentando il nuovo casco disegnato da Aldo Drudi: postato il video della creazione di 'AGV Soleluna 2021'. Il sole e la luna si confermano presenze fisse, ma sono rivisti in una chiave diversa, più moderna. Vale sarà in conferenza alle 15, domenica alle 19 la gara: il racconto live da Losail su Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e Skysport.it

GP QATAR, GUIDA TV - I NUMERI