Simone Battistella fa chiarezza su piani di Andrea Dovizioso, partendo dal test che svolgerà ad aprile a Jerez con Aprilia: "Abbiamo solo parlato di questo appuntamento, vedremo se ce ne sarà un altro, per ora la cosa finisce lì. Voglia di correre? Credo che ne abbia, sto lavorando per il 2022". Esclusa l'ipotesi di vedere l'ex ducatista come wild card nel 2021: "Non ne abbiamo mai parlato". Mondiale al via in Qatar: gara live su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Skysport.it

