Condizioni al limite a Losail, dove oggi sono in programma le prime gare del Motomondiale 2021 (Moto3 alle 16, Moto2 alle 17.20, MotoGP alle 19, tutte live su Sku Sport MotoGP HD, canale 208): i 22 nodi attuali potrebbero diventare 23-24 nelle prossime ore. In questo momento il vento soffia da nord-ovest, la pista è abbastanza pulita e il programma non ha subito modifiche, ma il rischio è che arrivi sabbia sul circuito. Al termine dei warm (Moto3 alle 13.40, Moto2 alle 14.10, MotoGP alle 14.40) delle tre classi gli organizzatori si confronteranno con i team per fare il punto della situazione. Bisogna ricordare che tutte le strutture del paddock resteranno in Qatar in ogni caso, essendo prevista un'altra gara il prossimo weekend, quindi se dovessero decidere di rinunciare a correre oggi si potrebbe passare a un programma alternativo nei prossimi giorni.