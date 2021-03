Al Montmelò di Barcellona vanno in scena i test Dorna del mondiale Superbike, prima occasione per vedere la griglia di partenza 2021 quasi al completo: dei ventiquattro piloti previsti, venti sono scesi in pista sul tracciato catalano, recentemente modificato con una curva 10 più tonda e veloce. Anche per questo motivo i tempi sono stati sensibilmente più rapidi rispetto al weekend di gara dello scorso anno, in una prima giornata dedicata ai debutti e alla valutazione di nuovo materiale.

Jonathan Rea ha siglato il miglior crono nelle fasi finali della sessione pomeridiana, prendendosi la prima posizione in 1’40”793.



La nuova Kawasaki ZX-10RR sembra già in forma per lottare per il titolo, ma dietro gli avversari scalpitano tanto da avere ben cinque moto diverse nelle prime cinque posizioni. Al secondo posto troviamo infatti Leon Haslam, con un miglior tempo a un solo decimo dal leader; Honda ha lavorato duramente sulla CBR con tanti piccoli aggiornamenti in ogni area, tra i quali spicca per visibilità un nuovo impianto di scarico.



Garrett Gerloff sembra volare sulla pista che gli ha regalato il primo podio in carriera in Superbike, chiudendo terzo con la Yamaha GRT dopo aver comandato per buona parte del pomeriggio. Quarta piazza per Scott Redding (Ducati Aruba) seguito da Tom Sykes, la cui nuova BMW M1000RR si confronta per la prima volta con il resto del gruppo. Sesto Toprak Razgatlioglu a bordo della R1 del team ufficiale Pata Yamaha BRIXX: il turco precede Jonas Folger (Bonovo Action BMW) e le Ducati Michael Ruben Rinaldi (Ducati Aruba) e Chaz Davies, al debutto sulla Panigale V4R del team GoEleven. Chiude la top-10 Andrea Locatelli (Pata Yamaha BRIXX).



Lontano dai fasti del compagno di squadra Haslam, Alvaro Bautista si attesta in undicesima posizione davanti ad Alex Lowes e Michael van der Mark, con Axel Bassani quattordicesimo. Chiudono la classifica Kohta Nozane, Tito Rabat, Isaac Vinales, Christophe Ponsson, Leandro Mercado (annunciato ieri come primo pilota del team Honda MIE) e Samuele Cavalieri, alla prima presa di contatto con Kawasaki Pedercini.



Assente al test il suo compagno di squadra Loris Cresson, così come Lucas Mahias con la Kawasaki del team Puccetti e Eugene Laverty: la sua BMW del team RC Squadra Corse è nel box, ma non è assemblata a causa di alcuni ritardi nel pagamento dei fornitori. Il team ha però fatto sapere che la situazione si sbloccherà molto presto. Infine, l’iscrizione al mondiale della seconda Honda MIE è in dubbio: la formazione di Midori Moriwaki è in entry list con due posti, ma si attende ancora il nome dell’eventuale secondo pilota.