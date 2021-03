Questa settimana i piloti del Motomondiale tornano in pista in Qatar per il GP di Doha, secondo appuntamento in programma sul circuito di Losail. Gli orari della gare: Moto3 alle 16, Moto2 alle 17:20, MotoGP alle 19. Tutto il GP di Doha è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e sul web aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it LE PAGELLE DEL GP QATAR Condividi:

Dopo due sessioni di test e un Gran Premio, il Qatar si prepara a ospitare un altro evento sul circuito di Losail. Si tratta del GP di Doha, secondo Gran Premio del Mondiale 2021, con la gara che si svolgerà nuovamente "in notturna" con l’utilizzo delle luci artificiali. Considerando lo spettacolo offerto nel GP del Qatar, prepariamoci a vivere un’altra settimana ricca di emozioni. Si parte giovedì 1° aprile con la conferenza piloti, fissata per le 16 (ora italiana). I piloti torneranno in pista venerdì 2 aprile con le prime due sessioni di prove: Libere 1 della MotoGP alle 14:40, Libere 2 alle 19. Sabato 3 aprile le qualifiche della MotoGP alle 19. Gli orari delle gare di domenica 4 aprile: Moto3 alle 16, Moto2 alle 17:20, MotoGP alle 19. Tutto il GP di Doha è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e sul web aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it

Ducati in grande forma sky sport tech Gas a martello, Bagnaia sorpassa Mir sul traguardo Ducati e Yamaha hanno dimostrato di essere le squadre favorite a Losail. Maverick Vinales ha vinto il GP del Qatar con una gara perfetta in rimonta, senza dimenticare Fabio Quartararo che ha chiuso 5°. Tuttavia è stata la casa di Borgo Panigale a impressionare tutti: Bagnaia e Zarco, entrambi all’esordio in gara con la loro rispettiva squadra (Ducati ufficiale e team Pramac), sono riusciti a salire sul podio superando Mir proprio sul traguardo, sfruttando al massimo la potenza della Desmosedici. Un finale di gara sorprendente, che messo in luce ancora una volta la potenza della Ducati in rettilineo. A farne le spese è stato il pilota Suzuki, che però ha dimostrato di avere quel talento e quella intelligenza in pista che lo hanno fatto diventare campione del mondo nel 2020. Senza l’energia del motore Ducati, nessuno avrebbe tolto la gioia del podio a Mir.

Bastianini promosso, Petronas da rivedere approfondimento Rossi 12°: "Stresso troppo la gomma posteriore" A proposito di Ducati, nel team satellite Esponsorama ha davvero impressionato la prestazione di Enea Bastianini. Il campione del mondo della Moto2, all’esordio in top class, è riuscito a chiudere in decima posizione, un risultato oltre le aspettative. Chi invece sperava di avere un inizio di stagione diverso è il team Petronas. Valentino Rossi chiude 12°, alle prese con un problema di surriscaldamento della gomma posteriore. Franco Morbidelli è 18° al traguardo, a causa di un problema all’ammortizzatore posteriore che ha compromesso la sua gara. Il team satellite Yamaha sta già lavorando per provare a risolvere questi problemi, già in vista del prossimo appuntamento a Losail.

Alti e bassi in casa Espargaró Umori opposti in casa Espargaró. Aleix può sorridere, dopo aver portato la sua Aprilia al settimo posto nel GP Qatar: nel GP di Doha lo spagnolo proverà a centrare nuovamente la top ten, se non addirittura a migliorare il risultato ottenuto, grazie ai progressi della casa italiana. Chi invece non può sorridere è il fratello Pol Espargaró, che con la Honda ufficiale non è andato oltre l’ottava posizione. Per il GP di Doha la Honda deve puntare ancora su di lui e Bradl, dato che Marc Marquez sarà assente.