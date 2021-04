Weekend in salita per Morbidelli, a caccia del riscatto nel secondo GP in programma a Losail, dopo il 18° posto nella prima gara del Motomondiale. Nelle Libere 1 (chiuse con il 5° tempo) il pilota del team Petronas è alle prese con problemi tecnici delle sue M1: fumo da entrambe le moto, è costretto a chiudere il turno con 10 minuti di anticipo. La gara domenica alle 19 LIVE su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

