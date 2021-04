Il francese stacca uno splendido secondo tempo e partirà dietro al compagno della Ducati Pramac, Martin nel GP di Doha: "Non c'era molto da pensare, bisognava solo andare forte. Domenica penso che riusciremo fare entrambi una buona gara". A Sky Sport: "Abbiamo tutto per fare bene, vedremo un Vinales forte"

"Sappiamo che il team Pramac , con l'aiuto di Ducati, ha tutto per fare bene - ha detto Zarco a Sky Sport -. Ci vuole esperienza, Martin non ne ha tanta ma è stata una grande sorpresa. Se si può vincere sarà bellissimo, ma è un altro ritmo. Dipende molto dal vento, vedremo un Vinales forte ".

"Non c'era molto da pensare, domenica faremo buona gara"

"Alla prima uscita ho preso fiducia con le gomme nuove, non avevo abbastanza tempo per fare due giri alla fine. Avevo però abbastanza fiducia per provarci con un solo giro. E' andata bene. Sono contentissimo, anche nelle FP4 sono riuscito a fare buoni giri. Non c'era molto da pensare, c'era solo da spingere forte e andare veloce. Penso che domenica potremo fare entrambi una buona gara".