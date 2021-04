Pole capolavoro di Jorge Martín a Doha: il pilota del Team Pramac, al debutto in MotoGP, chiude in 1:53.106 portando la Ducati in pole per la seconda volta di fila (domenica sera l'obiettivo era stato centrato da Bagnaia). "Ho fatto un bel lavoro, penso che in pochi abbiamo raggiunto la pole al proprio secondo GP in top-class, è iincredibile avercela fatta, è un giorno molto importante della mia carriera", dichiara il pilota spagnolo. Prospettive per la gara? "Sono ancora un rookie, l'obiettivo non sarà vincere perché sto ancora imparando, cercherò di gestire bene le gomme, devo ancora capire come farle funzionare al meglio. So che mi mancano 3-4 decimi nel passo per la vittoria, anche se in gara tutto può succedere, per cui è difficile capire dove possa arrivare. Sulla carta penso di poter puntare alla top 6-top 7".