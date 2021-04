Marc Marquez sarà in azione a Portimao a nove mesi dall'incidente nel GP di Spagna, Bradl non na dubbi: "Non è tornato per stare in mezzo al gruppo". E poi aggiunge: "Non sarei sorpreso di vederlo sul podio in Portogallo. Ha pianificato il suo ritorno nei dettagli e ha imparato dagli errori". Il GP del Portogallo LIVE domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP

È la settimana del GP del Portogallo, prima tappa europea del Motomondiale: grande attesa per Marc Marquez, che ha annunciato per questo weekend il suo ritorno in pista. Il pronostico a Speedweek di Stefan Bradl, l'uomo che ha preso le redini del campione spagnolo in Honda, durante il suo recupero: "Non so se sarà in grado di vincere il titolo, è impossibile parlarne ora. Ma non è tornato per stare in mezzo al gruppo, di questo ne sono sicuro. Non sarei sorpreso di vedere Marquez sul podio in Portogallo".