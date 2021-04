Marquez torna a Portimao, esclusi ulteriori test

Il pilota spagnolo si sente pronto al rientro in pista, il fatto che la Honda sia impegnata nei test di Jerez non cambia i suoi piani: lo rivedremo direttamente questo weekend nel GP del Portogallo. La gara domenica alle 14 LIVE su Sky Sport MotoGP

Prossima fermata Portimao: Marc Marquez non farà altri test prima del suo sbarco in Portogallo . Il pilota spagnolo continuerà ad allenarsi in vista del suo ritorno nel motomondiale con la consapevolezza di essere pronto dopo i due test effettuati con la moto stradale prima a Barcellona e poi proprio a Portimao. Era circolata l'ipotesi che Marc potesse sfruttare i test della Honda a Jerez per fare un'ulteriore uscita, ma alla fine si è deciso di aspettare il gran premio . C'è grande curiosità di capire il livello di performance che il pilota spagnolo mostrerà da venerdì.

Il ritorno 9 mesi dopo l'incidente di Jerez

Honda

Bradl: "Marquez subito sul podio? Non mi stupirei"

Lui si sentiva pronto già a debuttare in Qatar ma i medici, che lo hanno operato a dicembre, hanno preferito aspettare altre tre settimane. Proprio per questa ragione, la condizione fisica di Marquez sarà buona, come mostrato nei test in pista a marzo quando è andato forte senza risentire dell'infortunio. Ma sarà un'altra cosa competere con piloti che hanno già di disputato due sessioni di test e due gare, perché se è vero che Marquez tornerà in pista 265 giorni dopo l'infortunio, ne saranno passati 500 dall'ultima volta che ha tagliato un traguardo, a Valencia nel novembre 2019, quando guarda a caso, ha vinto la gara.