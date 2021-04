Sam Lowes, pole position con scivolata. L’inglese non si smentisce, nel bene e nel male. Quest’anno si conferma imbattibile sul giro veloce, ed eguaglia persino Marc Marquez in Moto2 (con 14 pole position). E’ il leader del campionato e partirà come al solito per lasciare tutti al palo. A cominciare dal solito Remy Gardner a sua volta tra i piloti più in forma di questo scorcio di stagione. Manca, un po’ a sorpresa (c’avevamo fatta una certa abitudine) Raul Fernandez, strepitoso rookie capace di superare ogni previsione nelle prime due gare. Dove, peraltro, in qualifica era sempre andato meglio: secondo nella prima gara in Qatar, quarto nella successiva. Domani lo spagnolo scatterà invece dalla decima posizione, un bel passo indietro, oltretutto amplificata dalla cancellazione del quinto tempo nel finale, per aver messo le ruote oltre il limite. Meglio di lui, l’altro debuttante, il giapponese Ogura, che apre la seconda fila col quarto tempo, proprio davanti a Marco Bezzecchi, quinto su un circuito dove per la verità aveva faticato di più in qualifica a novembre. Salvo risalire fino al quarto posto in gara. Non male nemmeno Arenas, altro rookie in evidenza dopo un inizio di mondiale in ombra. Deludente Roberts che aveva stupito nelle libere di venerdì, ma dal resto della pattuglia italiana purtroppo non arrivano grandi notizie. Bulega ha chiuso al quindicesimo posto, davanti a Di Giannantonio (un bel passo indietro rispetto al Qatar), ventesimo Manzi, davanti a Dalla Porta. In ultima fila finiscono Vietti e Baldassarri.