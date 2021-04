Dopo il giro cancellato a Bagnaia (11° al via), la pole del GP del Portogallo è andata a Quartararo: per il francese si tratta della 11^ pole in top-class, la prima da Aragon 2020. Alle sue spalle Rins e Zarco. In quinta posizione c'è Morbidelli, che precede Marc Marquez, al ritorno in griglia dopo 9 mesi di stop. Sorprende Marini, che chiude la prima Q2 della sua carriera in ottava posizione, davanti al campione del mondo Mir. La gara di Portimao domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE